Голова Київської ОДА захворів COVID-19
Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін захворів COVID-19. Він отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
Про це Володін повідомив в Facebook.
"На вихідних отримав позитивний результат ПЛР-тестування. Хвороба протікає в легкій формі. Поки ускладнень немає, тому буду перебувати на самоізоляції і працювати з дому в онлайн-режимі", - написав він.
Голова ОДА зазначив, що з командою держадміністрації продовжує роботу в штатному режимі, тільки долучатиметься до всіх процесів дистанційно.
Володін закликав мешканців області дотримуватись карантинні обмеження, користуватися засобами індивідуального захисту і антисептиками, уникати скупчень людей, а також уважно ставитися до свого самопочуття.
Нагадаємо, за минулу добу, 21 лютого, в Україні підтвердили понад 3 тисяч нових випадків коронавірусу. При цьому видужала майже в три рази менше людей.
Крім того, в Україні ще минулого тижня повинна була початися вакцинація від коронавірусу. Однак досі у МОЗ не називають точну дату початку вакцинації.
При цьому відсьогодні в Україні починає діяти адаптивний карантин.