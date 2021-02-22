Голова Київської ОДА захворів COVID-19

Про це Володін повідомив в Facebook .

"На вихідних отримав позитивний результат ПЛР-тестування. Хвороба протікає в легкій формі. Поки ускладнень немає, тому буду перебувати на самоізоляції і працювати з дому в онлайн-режимі", - написав він.

Голова ОДА зазначив, що з командою держадміністрації продовжує роботу в штатному режимі, тільки долучатиметься до всіх процесів дистанційно.

Володін закликав мешканців області дотримуватись карантинні обмеження, користуватися засобами індивідуального захисту і антисептиками, уникати скупчень людей, а також уважно ставитися до свого самопочуття.