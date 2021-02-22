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Глава Киевской ОГА заболел COVID-19

Новина українською → Киевская область, Понедельник 22 февраля 2021 19:05
Глава Киевской ОГА заболел COVID-19 Фото: Василий Володин (my.ua)
Автор: РБК-Украина

Глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин заболел COVID-19. Он получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом Володин сообщил в Facebook.

"На выходных получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дома в онлайн-режиме", - написал он.

Глава ОГА отметил, что с командой госадминистрации продолжает работу в штатном режиме, только будет приобщаться ко всем процессам дистанционно.

Володин призвал жителей области соблюдать карантинные ограничения, пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками, избегать скоплений людей, а также внимательно относиться к своему самочувствию.

Напомним, за минувшие сутки, 21 февраля, в Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев коронавируса. При этом выздоровело почти в три раза меньше людей.

Кроме того, в Украине еще на прошлой неделе должна была начаться вакцинация от коронавируса. Однако до сих пор в Минздраве не называют точную дату начала вакцинации.

При этом с сегодняшнего дня в Украине начинает действовать адаптивный карантин.

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