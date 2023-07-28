Глава группы по преследованию российских олигархов Минюста США ушел в отставку

Адамс, который возглавлял оперативную группу KleptoCapture с момента ее создания в марте 2022 года, заявил что, заменят его заместители Майкл Кху и Дэвид Лим.

Создавая целевую группу, генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что она применит санкции и экспортный контроль, призванные вытеснить Россию с мировых рынков, а также конфисковать активы, полученные в результате незаконных действий.

Во время пребывания Адамса в должности это подразделение обнародовало обвинения против алюминиевого магната Олега Дерипаски и телемагната Константина Малофеева по обвинению в нарушении санкций, а также конфисковало яхты, принадлежащие олигархам Сулейману Керимову и Виктору Вексельбергу, находящимся под санкциями.

Он также получил судебный ордер, разрешающий прокурорам конфисковать 5,4 млн долларов с банковского счета Малофеева в США, и первым из таких действий, как надеются власти, станет серия переводов средств олигархов в Украину для проведения восстановительных работ.

Совсем недавно целевая группа сосредоточилась на людях, обвиняемых в помощи олигархам в уклонении от санкций, добившись признания вины от американского юриста, который признался в уплате налогов, страховых и других сборов за недвижимость Вексельберга в Нью-Йорке.

Неудача произошла в марте, когда Артем Усс, сын бывшего российского губернатора, обвиненного в нарушении санкций США при поставках венесуэльской нефти, избежал домашнего ареста в Италии, тем самым избежав экстрадиции.

Новые руководители

Кху из отдела по отмыванию денег и возвращению активов Министерства юстиции входила команду, которая в мае 2022 года добилась признания вины от глобального трейдера сырьевых товаров Glencore во взяточничестве за рубежом и помогла конфисковать активы на 53 млн долларов, связанные с коррупцией в нефтяном секторе Нигерии.

Лим из отдела национальной безопасности министерства работал над судебным преследованием китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies за предполагаемую кражу коммерческой тайны и нарушение санкций США против Ирана, а также помог добиться выплаты штрафов Airbus на сумму 3,9 млрд долларов в связи с глобальными обвинениями во взяточничестве.