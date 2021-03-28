Блінкен повідомив Берліну позицію США щодо "Північному потоку-2"

Сполучені Штати донесли до влади Німеччини свою позицію щодо російського газопроводу " Північний потік-2 ". У разі продовження будівництва санкції будуть посилені.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CNN .

"Ми просто хотіли переконатися, що в нашій позиції не було двозначності, щоб наші друзі та партнери розуміли нас", - сказав Блінкен.

Як зазначив глава Держдепартаменту, під час недавньої зустрічі з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом в Брюсселі йому було важливо сказати, що США розглядають трубопровід як погану угоду.

"Це дає Росії більше можливостей для використання енергії в якості інструменту примусу", - сказав він.

На запитання, чи можуть США що-небудь зробити, щоб зупинити трубопровід із Росії в Німеччину, Блінкен сказав CNN: "У кінцевому підсумку це залежить від тих, хто намагається побудувати трубопровід і завершити його. Ми просто хотіли переконатися, що наша позиція і наша протидія трубопроводу були добре зрозумілі".

Блінкен нагадав про введені санкції, схвалені Конгресом. "Згідно законодавства, ми ввели санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві трубопроводу. Ми дали ясно зрозуміти, що ми будемо продовжувати нарощувати ці заходи", - сказав держсекретар США.