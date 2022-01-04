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Глава ДМС описала "ідеального мігранта" для України

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Україна, Вівторок 04 січня 2022 11:14
Глава ДМС описала "ідеального мігранта" для України Фото: глава ДМС Наталія Науменко (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Олег Черниш

Враховуючи демографічну кризу, Україні потрібна абсолютно чітко зрозуміла Категорія мігрантів. Ці люди повинні замінити собою той трудопотік, який їде з країни.

Про це голова Державної міграційної служби Наталія Науменко сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо трохи пофантазувати, я могла б описати "ідеального мігранта"... Це має бути освічена людина, яка знає українську мову та історію, або має намір їх вивчити. Це особа, яка працює за українськими законами і має намір працювати в Україні, платити тут податки, вчити дітей, тобто інтегруватися в українське суспільство", - сказала вона.

При цьому Науменко зазначила, що "в принципі, про такого" ідеального мігранта", напевно, мріє кожна держава".

Нагадавши, за даними Держстату, за січень-жовтень 2021 року, міграційний приріст в Україні склав 15 473 осіб (у 2020 році - 6 852).

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