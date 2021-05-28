Голова ДФС про обшуки у Києві: жодних претензій до Кличка немає

Державна фіскальна служба не має жодних претензій до мера Києва Віталія Кличка.
Про це повідомив голова фіскальної служби Вадим Мельник під час прес-брифінгу у п'ятницю, 28 травня.
"Що стосується Кличка, жодних претензій по кримінальних провадженнях до мера Києва на сьогодні немає. Якщо справді вони будуть встановлені, то це буде відбуватися у відкритому режимі, обговорюватися і досліджуватися в рамках слідчих дій. Зараз жодних претензій немає", - сказав Мельник.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що працівники СБУ приходили до будинку, де живе Віталій Кличка, і намагались потрапити до його квартири.
Кличко тоді заявив, що це тиск на міську владу і нього особисто. Він зазначав, що в Офісі президента комусь не подобаються його самостійні рішення.