Голова ДФС виклав свою концепцію роботи Бюро економічної безпеки

"При подачі мотиваційного листа на посаду глави БЕБ я вказав, що одним із пріоритетів діяльності нового органу бачу ефективне впровадження аналітичного підходу в процесі виявлення кримінальних правопорушень і оцінки можливих ризиків", - сказав Мельник.

Голова ДФС підкреслив, що для ефективної боротьби з тіньовою економікою та злочинними схемами аналітичну складову БЕБ необхідно посилювати силовими методами, щоб забезпечити принцип невідворотності покарання.

"Необхідно знайти розумний баланс між аналітичним інструментарієм і силовими методами для досягнення поставлених перед БЕБ глобальних цілей - сприяння зростанню інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності національної економіки", - заявив Мельник.

Відзначимо, документи на участь в конкурсі на посаду глави БЕБ подали понад 50 претендентів. Бюро економічної безпеки має запрацювати з 25 вересня 2021 року.