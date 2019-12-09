Зустріч Зеленського і Путіна: у РФ назвали учасників

Глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак візьмуть участь у зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського в Парижі. Про це повідомляють росЗМІ.

Крім того, з російської сторони приїдуть помічники президента Росії Юрій Ушаков і Владислав Сурков.

Зазначимо, інформації про те, хто приїде в Париж з президентом України Володимиром Зеленським, поки немає.

Нагадаємо, в Кремлі підтвердили зустріч Путіна і Зеленського після нормандської зустрічі. Ушаков зазначив, що тривалість зустрічі буде залежати від двох президентів.

Зазначимо Зеленський вже підтвердив, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі за участю Путіна може підняти питання транзиту газу. Українська сторона зацікавлена в довгостроковому контракті. У свою чергу, Путін назвав неприйнятними умови України за новим контрактом на транзит з 1 січня 2020 року. Позиція Європейського союзу, в цілому, зводиться до підтримки України.

Очікується, що розмова Зеленського і Путіна буде неформальним і може тривати від 30 хвилин до 1,5 години, в залежності від графіка основних переговорів "нормандської четвірки".