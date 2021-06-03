Глава ФДМ щодо законопроекту про олігархів: Україна довго чекала на такий закон

Фонд державного майна України підтримує законопроект президента про олігархів . На думку голови фонду Дмитра Сенніченка, Україна довго чекала на законопроект, який обмежує роль олігархів у політичному та економічному житті країни.

"Україна чекала такий закон довго. Навіть занадто довго. Майже два роки працюючи в Фонді держмайна, я зсередини бачу, до яких наслідків призводить симбіоз великого бізнесу і влади для збагачення шляхом держактивів і що потім від цих активів залишається. Нам вдалося повернути низку держпідприємств під фактичний контроль держави і вибити з них ставлеників олігархату, але без системних законодавчих змін це біг по колу - до наступного реваншу", - заявив Сенніченко.

Що стосується самого законопроекту, то за словами Сенніченка, він забороняє особам, віднесеним РНБО до олігархів, бути покупцем або бенефіціаром покупця об'єктів великої приватизації.

"Це дозволить нарешті розірвати порочне коло корупції та кругову поруку, яка призвела до того, що приватизація в Україні перетворилася на якийсь закритий клуб для своїх. Сфера приватизації фактично була монополізована кількома ФПГ. Ми категорично проти монополій, тому максимально вітаємо і підтримуємо законопроєкт президента. Дуже показово, що він був внесений якраз тоді, коли в Україні стартувала Велика приватизація", - зазначив глава ФДМ.