Глава Евросовета сомневается в консенсусе на G20 по осуждению вторжения РФ в Украину

Пока трудно предсказать, смогут ли лидеры группы G20, собравшейся на саммит в Нью-Дели в эти выходные, достичь консенсуса по декларации с осуждением российского вторжения в Украину.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы все еще ведем переговоры… Трудно предсказать, удастся ли достичь соглашения по декларации", - заявил Мишель на пресс-конференции в индийской столице.

Он добавил: "Я не собираюсь говорить что-то, что затруднит усилия. Мы поддерживаем усилия президента Индии".

Индия, которая председательствует в этом году в группе, хочет, чтобы итоговое коммюнике саммита также учитывало точку зрения России и Китая, которые заблокировали попытки западных стран включить решительное осуждение вторжения России в Украину.

Ни президент России Владимир Путин, ни президент Китая Си Цзиньпин не присутствуют на саммите: вместо него Москва направляет министра иностранных дел Сергея Лаврова, а премьер-министр Ли Цян будет представлять Пекин.

Разрушение Кремлем продовольственной безопасности

Мишель сказал, что Европейский Союз хочет, чтобы "Большая двадцатка" сосредоточилась на решении глобальных проблем продовольственной и энергетической безопасности, заявив, что Россия блокирует экспорт украинского зерна через Черное море, что является одним из ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на переговорах на выходных.

"ЕС продолжит решительно поддерживать Украину и оказывать давление на Россию", - сказал он, добавив, что совершенно очевидно, что блок осуждает российскую агрессию.

По его словам, "сознательно атакуя украинские порты, Кремль лишает людей еды, в которой они отчаянно нуждаются".

В июле Россия вышла из черноморской сделки по зерну, заключенной при посредничестве ООН.

Мишель не ожидает, что саммит решит все "основные" глобальные проблемы, сказал он, но добавил, что ЕС хочет, чтобы блок ускорил усилия по устойчивому развитию, изменению климата и сокращению бедности.

Проект декларации G20

Саммит в Нью-Дели состоится 9-10 сентября. В Европейском Союзе считают, что подготовленный Индией проект декларации в части Украины должен быть доработан.