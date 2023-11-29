Глава Евросовета позитивно настроен на декабрьский саммит ЕС по вопросу Украины

Президент Евросовета Шарль Мишель положительно настроен на декабрьский саммит ЕС в вопросе Украины, в частности, о начале переговоров на вступление. По его словам, европейские лидеры полны решимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мишеля в интервью France Inter.

"Европейские лидеры полны решимости поддержать Украину, потому что на карту поставлена наша демократическая модель, наши фундаментальные ценности, легшие в основу европейского проекта", - сказал он.

Мишель напомнил, что через две недели европейские лидеры соберутся на саммит и "сконцентрируют много усилий по принятию дополнительных решений в поддержку Украины на финансовом и военном уровне, а также на политическом уровне, и, я надеюсь, начало переговоров о вступлении".

Кроме того, глава Евросовета уверен, что ЕС выполнит обещание поставить миллион артиллерийских снарядов для Украины. Но он признает, что до марта 2024 план не будет выполнен.

"Это займет немного больше времени, чем хотелось бы... Несколько дополнительных месяцев, несомненно, понадобятся", - добавил Мишель.

"Зеленый свет" для Украины

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже провела 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

Однако Венгрия уже заявила, что выступит против того, чтобы ЕС начал с Украиной переговоры о вступлении.

В Украине и Брюсселе считают, что Венгрия не сможет бесконечно блокировать вступление Украины в ЕС. А Украина уже ведет переговоры с венгерскими властями, чтобы разрешили споры.