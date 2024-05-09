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Глава Евросовета подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии

Фото: Шарль Мишель (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал своему Twitter.

По словам Мишеля, он поговорил с президентом Украины в День Европы, "чтобы отметить нашу общую принадлежность и будущее ЕС".

"Подтвердил свое участие в украинском мирном саммите 15-16 июня. Я призываю всех мировых лидеров поддержать эти мирные усилия Швейцарии", – написал глава Евросовета.

Саммит мира в Швейцарии

В июне этого года в Швейцарии будет проведен первый саммит мира по формуле, которую еще в 2022 году предложил президент Владимир Зеленский. На нем планируется обсудить ряд вопросов, таких как возможность возвращения пленных в формате "всех на всех" и вопросы ядерной и продовольственной безопасности.

Уже известно, что на саммит были приглашены свыше представителей более 100 стран, однако Россия не будет присутствовать.

Подробно о том, что Украина хочет обсудить на первом саммите мира, читайте в материале.

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