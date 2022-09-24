Глава Евросовета поддержал въезд в ЕС для российских дезертиров

По его словам, объявление Путиным о частичной мобилизации войск в начале этой недели изменило динамику войны.

Мишель, который возглавляет Европейский совет, представляющий глав государств и правительств ЕС, сказал, что он открыт для консультаций с коллегами из ЕС о том, как этого можно достичь.

"В принципе я думаю, что Европейский союз должен принимать у себя людей, которые находятся в опасности из-за своих политических взглядов. Если в России люди находятся в опасности из-за своих политических взглядов, потому что они не следуют этому сумасшедшему решению Кремля начать эту войну в Украине, мы должны это учитывать", - сказал он.

Комментарии Мишеля прозвучали накануне встречи послов ЕС в понедельник, организованной в рамках Комплексного реагирования ЕС на политические кризисы (IPCR) - механизма, который позволяет быстро и скоординировано принимать решения на политическом уровне ЕС во время кризиса.

В этом месяце Европейский Союз согласился приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией после того, как несколько стран возражали против посещения и отдыха российских граждан в Европе, когда правительство Путина ведет войну в Украине.

Но теперь, когда российские граждане стоят в очереди на границе, чтобы покинуть страну, ЕС сталкивается с призывами открыть свои границы.

Послы, вероятно, обсудят варианты, которые могут быть доступны для ЕС, на встрече в понедельник. Среди возможностей есть то, что ЕС может предоставить гуманитарный статус некоторым прибывающим российским гражданам, а не статус беженца. В то время как ЕС впервые в своей истории активировал специальную Директиву о временной защите в марте, предоставив украинцам право жить и работать в Европейском Союзе в течение установленного периода времени, маловероятно, что такая схема будет введена для россиян, отмечает издание.