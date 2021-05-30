Голова Європарламенту зробив заяву з приводу санкцій ЄС проти Росії

Голова Європейського парламенту Девід Сассолі закликав посилити санкції проти Росії . У ЄС з РФ зараз "дуже напружені" відносини.

За його словами, після введення санкцій проти Білорусі через інцидент з літаком Ryanair ЄС повинен розглянути подальші санкційні заходи і проти Росії.

"Ми повинні посилити санкції проти російських чиновників, але також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством і підтримати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ", - заявив він в інтерв'ю Funke Mediengruppe.

Сассолі також засудив затримання екс-головреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі.