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Голова Європарламенту зробив заяву з приводу санкцій ЄС проти Росії

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Європейського парламенту Девід Сассолі закликав посилити санкції проти Росії. У ЄС з РФ зараз "дуже напружені" відносини.

Про це повідомляє T-Online.

За його словами, після введення санкцій проти Білорусі через інцидент з літаком Ryanair ЄС повинен розглянути подальші санкційні заходи і проти Росії.

"Ми повинні посилити санкції проти російських чиновників, але також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством і підтримати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ", - заявив він в інтерв'ю Funke Mediengruppe.

Сассолі також засудив затримання екс-головреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі.

Нагадаємо, Євросоюз запропонував США співпрацю у протидії Росії.

Зазначимо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність до діалогу з Європейським Союзом.

Раніше голова Європейської Ради Шарль Мішель розкритикував список "недружніх країн", який затвердила Росія.

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