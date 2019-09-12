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Глава Європарламенту готовий особисто привезти Сенцову премію Сахарова

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Глава Європарламенту готовий приїхати до Сенцову в Україну

Президент Європарламенту Давид Сассоли заявив про готовність особисто привезти в Україну премію імені Андрія Сахарова, присуджену режисеру Олегу Сенцову, якщо той не зможе забрати її сам за станом здоров'я. Про це заявив Сассоли на прес-конференції в Брюсселі.

Як відзначив президент Європарламенту, зараз у Сенцова є проблеми зі здоров'ям.

"Він був нагороджений премією Сахарова в минулому році і був запрошений приїхати в Брюссель або Страсбург її отримати. Ми будемо дуже раді його бачити, якщо він буде здатний приїхати. Сьогодні на конференції президентів я сказав, що я готовий особисто привезти премію в Україну", - заявив він.

Нагадаємо, президент Європейського парламенту Давид-Марія Сассоли радий звільнення українського режисера Олега Сенцова і чекає можливості особисто вручити йому премію Сахарова. За його словами, Сенцов гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, Сенцов став лауреатом премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова. Голова Європарламенту Антоніо Таяні вручив премію Сахарова "За свободу думки" його сестрі.

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