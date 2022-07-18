Глава Єврокомісії вирушила до Азербайджану в пошуках альтернативи російському газу

Як очікується, за підсумками переговорів буде укладена угода, спрямована на зниження залежності Євросоюзу від російських енергоносіїв і скорочення очікуваної нестачі газу майбутньої зими.

Зараз паливо, що видобувається на шельфі Каспійського моря, надходить до Європи через Південний газовий коридор.

Сторони обговорять питання стратегічного партнерства ЄС та Азербайджану в галузі енергетики з метою підвищення його ролі в диверсифікації постачання природного газу в країни Європи.

У 2021 році з Росії в ЄС було перекачано 155 мільярдів кубометрів газу, що становить 40% від його загального споживання. У Брюсселі розраховують, що зможуть отримувати через Південний газовий коридор щорічно не менше 20 мільярдів кубометрів палива до 2027 року і називають Азербайджан надійним партнером.

Раніше Азербайджан заявив, що має достатньо запасів газу для постачання в Європу і при необхідності він може збільшити постачання газу для сусідніх країн.

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