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Глава Єврокомісії про зустріч з прем'єром Угорщини: є прогрес, але потрібно працювати далі

Урсула фон дер Ляйєн (GettyImage
Автор: Тетяна Самарук

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн провела переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Вона заявила, що є прогрес пов’язаний із санкціями проти РФ та енергетичною безпекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Єврокомісії у Twitter.

За її словами, дискусія із прем’єр-міністром була корисною та допомогла пояснити питання, пов’язаних із санкціями та енергетичною безпекою.

"Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота. Я скликаю венчурний фонд з регіональними гравцями, щоб посилити регіональну співпрацю у галузі нафтової інфраструктури", - написала вона.

Раніше ми повідомляли, що глава Єврокомісії їде в Угорщину для переговорів з Орбаном.

Також ми писали, що Євросоюз обговорює шостий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, основною проблемою стала позиція кількох країн, включаючи Угорщину, щодо нафтового ембарго щодо російської нафти.

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