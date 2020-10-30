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Глава Єврокомісії проти закриття кордонів всередині ЄС

П'ятниця 30 жовтня 2020 05:16
Глава Єврокомісії проти закриття кордонів всередині ЄС
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/guengl)
Автор: Инна Собора

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн очікує, що країни Євросоюзу не стануть закривати свої кордони один від одного всередині ЄС. Так було цієї весни на початку пандемії коронавіруса.

Про це пише DW.

Фон дер Ляйєн в час відеоконференції глав держав і урядів 27 країн ЄС зазначила, що навесні це не допомогло зупинити поширення вірусу, а лише нашкодило внутрішній торгівлі.

Крім того, проти закриття кордонів всередині ЄС висловилася канцлер ФРН Ангела Меркель.

"Саме для Німеччини як країни в центрі Європи важливо, щоб кордони залишалися відкритими, щоб економічні потоки зберігалися, і ми разом боролися з пандемією", - сказала Меркель.

Раніше повідомлялося, що поставки потенційної вакцини проти коронавіруса в країни Європейського союзу можуть початися всерйоз у квітні 2021 року.

Нагадаємо, раніше в ЄС попередили, що вакцинація до 2022 року торкнеться лише невеликої частини мешканців країн Євросоюзу.

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