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Глава Єврокомісії про продовольчу кризу: частина арсеналу терору Росії

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Продовольство стало частиною арсеналу терору Росії. Настійно необхідне розблокування чорноморських портів України як засіб боротьби з глобальною продовольчою кризою, що насувається.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це холодна, безсердечна і розважлива облога Путіним одних з найбільш вразливих країн і людей у світі. І тому зараз, шановні члени, продовольство стало частиною кремлівського арсеналу терору, і ми не можемо з цим миритися", - сказала фон дер Ляйен законодавцям ЄС.

Вона також підкреслила, що санкції ЄС проти Росії не зачіпають основні продовольчі товари.

"Вони не зачіпають торгівлю зерном або іншими продуктами харчування між Росією і третіми країнами. А портове ембарго, зокрема, повністю виключає сільськогосподарські товари", - додала вона, підкресливши необхідність протидії російській дезінформації про продовольчу кризу.

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються спровокувати продовольчу кризу в південних регіонах України.

Крім того, російські пропагандисти поширюють фейки про те, що нібито антиросійські санкції приносять шкоду жителям західних країн.

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