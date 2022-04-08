RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава Єврокомісії попередила Угорщину: оплата газу рублями - це порушення санкцій

Фото: глава Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен попередила Угорщину про порушення санкцій проти Росії. Йдеться про оплату російського газу рублями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми проаналізували указ Путіна. Те, що пропонує Путін - перевести Євро в рублі, а потім оплатити газ, - це порушення санкцій", - сказала в інтерв'ю телеканалу глава Єврокомісії.

Вона додала, що якщо Угорщина заплатить за російський газ рублями, то країна порушить санкції, які ЄС наклав на Росію.

Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляйен заявила, що Єврокомісія провела аналіз вимоги Росії розраховуватися за газ рублями.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність перейти на оплату за газ в рублях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕврокомиссияСанкції проти РосіїУгорщинаВійна в Україні