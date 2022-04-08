Єврокомісія вважатиме спробу заплатити за газ рублями відходом від санкцій

Єврокомісія провела детальний аналіз вимоги Росії змінити схему плати за газ. Якщо будь-яка компанія спробує оплатити газ рублями, то це буде вважатися обходом санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на прес-конференції в Швеції.

За її словами, запропонована Росією схема з обміну на рублі при оплаті за газ представляється собою ризик.

"Вважаємо, що пропозиція з обміну буде не тільки представляти ризик для компаній, але також стане обходом діючих санкцій", - сказала вона.