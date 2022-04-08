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Єврокомісія вважатиме спробу заплатити за газ рублями відходом від санкцій

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Брюссель, П'ятниця 08 квітня 2022 09:30
Єврокомісія вважатиме спробу заплатити за газ рублями відходом від санкцій Фото: глава Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія провела детальний аналіз вимоги Росії змінити схему плати за газ. Якщо будь-яка компанія спробує оплатити газ рублями, то це буде вважатися обходом санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на прес-конференції в Швеції.

За її словами, запропонована Росією схема з обміну на рублі при оплаті за газ представляється собою ризик.

"Вважаємо, що пропозиція з обміну буде не тільки представляти ризик для компаній, але також стане обходом діючих санкцій", - сказала вона.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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