Глава Єврокомісії представила новий склад відомства

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала новий склад дипломатичного відомства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Як повідомляється, в Єврокомісії буде вісім віце-президентів:

Франс Тиммерманс, Нідерланди (виконавчий віце-президент);

Маргрет Вестагер, Данія (виконавчий віце-президент, комісар з питань конкуренції);

Валдіс Домбровскіс, Латвія (виконавчий віце-президент з питань економіки, єврокомісар фінансів);

Жозеп Боррель, Іспанія (верховний представник Європейського союзу з закордонних справ і політики безпеки);

Віра Юрова, Чехія (віце-президент, єврокомісар з питань цінностей і прозорості);

Маргаритис Схинас, Греція (віце-президент по захисту європейського стилю життя);

Марош Шефчович, Словаччина (віце-президент з питань міжвідомчих відносин та майбутнього);

Дубравка Шуица, Хорватія (віце-президент, єврокомісар з демократії та демографії).

Також до складу комісії увійдуть:

Йоганнес Хан, Австрія (бюджет і адміністрація);

Дідьє Рейндерс, Бельгія (юстиція);

Марія Габріель, Болгарія (інновації та молодь);

Стелла Кирикиадес, Кіпр (охорона здоров'я);

Кадрі Сімсона, Естонія (енергетика);

Ютта Урпілайнен, Фінляндія (міжнародні відносини);

Сільві Гулар, Франція (внутрішній ринок);

Ласло Трочани, Угорщина (сусідство і розширення);

Філ Хоган, Ірландія (торгівля);

Паоло Джентилони, Італія (економіка);

Віргініюс Синкевичюс, Литва (навколишнє середовище і океани);

Ніколя Шміт, Люксембург (ринок праці);

Хелена Даллі, Мальта (соціальна рівність);

Януш Войцезовский, Польща (сільське господарство);

Еліза Феррейра, Португалія (згуртованість і реформи);

Делеговано Плумб, Румунія (транспорт);

Янеш Ленарчич, Словенія (кризовий менеджмент);

Ільва Йоханссон, Швеція (внутрішні справи).

Після того, як Європейський парламент дасть свою згоду, Європейська рада офіційно призначить Європейську комісію Новий склад дипломатичного відомства має розпочати свою роботу з 1 листопада 2019 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європарламент 16 липня затвердив колишнього міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйєн на пост голови Єврокомісії. Її кандидатуру підтримали 383 депутати Європарламенту, 374 виступили "проти".

Крім того, 2 липня на саміті в Брюсселі лідери Європейського союзу погодили "пакет" кандидатур на ключові пости в політичних та економічних структурах ЄС. На посаду голови Єврокомісії висунута міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйєн, глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард висунута кандидатом на пост голови Європейського Центробанку, іспанець Жозеп Боррель може зайняти пост глави європейської дипломатії.