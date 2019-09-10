Глава Єврокомісії підтримала нові санкції проти США

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн закликала посилити торгові санкції для боротьби з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Повідомляється, що Фон дер Ляйєн доручила комісара з торгівлі Філу Хогану розглянути нові заходи для США, які блокують систему врегулювання спорів Світової організації торгівлі (СОТ).

"Я хочу, щоб ми зміцнили наш торговий інструментарій. Він повинен включати модернізацію правозастосовчого регламенту Європейського Союзу, щоб дозволити нам застосовувати санкції, коли інші приймають незаконні заходи і одночасно блокують процес врегулювання суперечок у СОТ", - повідомила глава Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 вересня Урсула фон дер Ляйєн запропонувала новий склад Європейської комісії. Повідомляється, що в Єврокомісії буде 8 віце-президентів, а також 18 членів комісії.

Також РБК-Україна повідомляло, що в ЄС підготували план введення мита на американські товари. Агресивний план ЄС спрямований на протидію торговельній політиці США.