Глава Єврокомісії пояснила, від чого залежать терміни вступу України до ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що терміни вступу України в ЄС будуть залежати від того, як країна зможе відновитися після конфлікту і провести необхідні реформи. Це займає кілька років з моменту подачі заявки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

Процедура вступу до ЄС залежить від того, як поводяться країни-члени союзу. Глава ЄК також назвала основні умови, які має виконати Київ. "Хотіла б підкреслити, що дуже багато залежить від самої України. Від того, як їй вдасться відновитися після закінчення війни, в чому ми будемо їй допомагати, як вона реалізує реформи, як позбудеться олігархів, як проведе необхідні економічні перетворення", - зазначила голова ЄК.