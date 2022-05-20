Глава Єврокомісії пояснила, від чого залежать терміни вступу України до ЄС
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що терміни вступу України в ЄС будуть залежати від того, як країна зможе відновитися після конфлікту і провести необхідні реформи. Це займає кілька років з моменту подачі заявки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.
Процедура вступу до ЄС залежить від того, як поводяться країни-члени союзу. Глава ЄК також назвала основні умови, які має виконати Київ.
"Хотіла б підкреслити, що дуже багато залежить від самої України. Від того, як їй вдасться відновитися після закінчення війни, в чому ми будемо їй допомагати, як вона реалізує реформи, як позбудеться олігархів, як проведе необхідні економічні перетворення", - зазначила голова ЄК.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба дорікнув європейських партнерів у коливанні з наданням Україні статусу кандидата в ЄС. За його словами, досі немає чіткого політичного визнання того, що Україна є частиною Європи.
Київ розраховує на отримання статусу в червні, але РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що з його наданням Україні можуть виникнути процедурні проблеми.
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