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Глава Єврокомісії пояснила, чому Україна має отримати статус кандидата в ЄС

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Україна має отримати статус кандидата на вступ до ЄС і це цілком обґрунтовано. Країна зробила велику роботу за вісім років, рішення Єврокомісії є історичним.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький телеканал ARD, про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Фон дер Ляйєн сказала, що рішення Єврокомісії про надання Україні статусу кандидата засноване на даних, фактах і підготовчій роботі, яку країна виконала за 8 вісім років.

"Я твердо вважаю, що ми отримаємо позитивне рішення (Європейської ради - ред.), отримаємо підтримку, курс тепер заданий. Звичайно, це історичне рішення, яке зараз також має прийняти Європейська рада, але підготовка йде добре. Україна зробила величезні кроки вперед", - заявила вона.

Глава ЄС зазначила, що "Україна - це міцна парламентська демократія".

Фон дер Ляйєн уточнила, що в ЄС "хочуть бачити ще більше реформ". Разом з тим глава ЄК зауважила, що від самої країни-заявника залежить, чи буде прийняття до спільноти успішним і як скоро це станеться.

"У цих державах все залежить від того, наскільки швидко піде цей процес, і вони мають провести необхідні реформи, вони повинні довести, що вони відповідають Європейському союзу. Тоді і процес йде швидше, це не зовсім жорсткий процес", - підсумувала фон дер Ляйєн.

Як приклад вона навела Туреччину і Словаччину, яким в 1999 році були дані перспективи вступу в ЄС. Словаччина багато працювала і у 2004 році стала членом ЄС. З іншого боку, сьогодні Туреччина знаходиться далі від ЄС, ніж у той період.

Нагадаємо, минулого тижня Європейська комісія рекомендувала країнам-учасницям ЄС надати Україні статус кандидата.

Вчора стало відомо, за яких умов Київ може позбутися цього статусу.

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