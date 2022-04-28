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Глава Єврокомісії звинуватила РФ у спробах газового шантажу: "Це неприйнятно"

Фото: Урсула фон дер Ляйєн, президент Європейської комісії (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн звинуватила РФ у використанні газу як інструмент для шантажу споживачів енергії в Європі після того, як "Газпром" припинила постачання газу до Польщі та Болгарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"Це невиправдано і неприйнятно", - заявила фон дер Ляйен.

Глава Єврокомісії зазначила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника газу.

Також вона заявила, що зараз Комісія працює над забезпеченням альтернативних потоків і координує відповідні заходи в масштабах всього Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше в середу російський енергетичний монополіст "Газпром" заявив, що призупинив постачання газу в Болгарію і Польщу через відмову цих країн платити за газ в рублях.

Також ми писали, що Німеччина перестала вважати Росію надійним партнером після рішення "Газпрому" не постачати газ Польщі та Болгарії, порушивши таким чином укладені контракти.

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ГазпромЕврокомиссияРосійська ФедераціяЄвропаРинок газу