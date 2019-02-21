Глава Єврокомісії не виключив "жорсткий" Brexit

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com/eu2018bg)

Він не виключив, що Британія 29 березня вийде з ЄС без угоди

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер не виключив "жорсткий" Brexit. Про це він заявив за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Так, кілька міністрів британського уряду заявили, що вже наступного тижня парламент може повернутися до розгляду угоди про вихід Британії з Євросоюзу, раніше відкинутої більшістю депутатів. При цьому голосування відбудеться, якщо переговори про внесення змін в угоду, які британські представники ведуть зараз з ЄС, принесуть якийсь результат.

Раніше Британські депутати доручили Мей домогтися змін положення договору про гарантії збереження "прозорості" кордонів між Республікою Ірландія і Північною Ірландією.

Однак у той час як британські міністри висловлюють стриманий оптимізм щодо ходу переговорів, Юнкер оцінив ситуацію в більш похмурих тонах. Він не виключив, що угода так і не буде схвалено, і Британія 29 березня вийде з ЄС без всякої угоди. За словами голови Єврокомісії, це принесе "жахливі економічні та соціальні наслідки для Британії і всього континенту".

Нагадаємо, члени Палати громад парламенту Великобританії 14 лютого не підтримали пропозицію, закликає уряд країни домовитися з Брюсселем про перенесення строків Brexit. Проти поправки проголосували 315 членів парламенту, за - 93.

Крім того, члени парламенту відкинули поправку лейбористів, яка вимагала від уряду провести голосування по Brexit до 27 лютого, а в іншому випадку - дозволити парламенту проголосувати за альтернативними планами.