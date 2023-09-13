Глава Еврокомиссии предложила продлить временную защиту для украинцев в ЕС

"С гордостью сообщаю, что Еврокомиссия предложит продлить нашу временную защиту украинцев в ЕС", - сказала она в своем ежегодном послании о положении дел в ЕС.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения РФ убежище в ЕС нашли 4 млн украинцев. "Мы обеспечили им доступ к жилью, медицинскому обслуживанию, рынку труда и многое другое. Это была Европа, которая ответила на зов истории", - заявила фон дер Ляйен.

Она также заявила, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Вступление Украины в ЕС

Урсула фон дер Ляйен призвала принять Украину в ЕС, назвав расширение эпохальным решением для блока из 27 стран.

"Будущее Украины - в нашем Союзе", - сказала она

Глава Еврокомиссии не исключила изменения я договора ЕС, если это будет необходимо.

"Я всегда буду поддерживать эту Палату представителей - и всех тех, кто хочет реформировать ЕС и заставить его лучше работать на благо граждан. И да, это означает включение изменений в Европейскую конвенцию и договор, если и там, где это необходимо", - сказала она с трибуны Европейского парламента.

Временная защита

Директиву о временной защите украинских беженцев активировали в марте 2022 сразу после полномасштабного вторжения Росси. Украинцам предоставили убежище на год, потому продлили действие директивы еще на год - до марта 2024 года. В целом механизм рассчитан на три года - до марта 2025 года.

Напомним, по данным Bloomberg, Урсула фон дер Ляйен заявила послам ЕС, что блоку необходимо расширить свои границы, чтобы признать новые геополитические реалии. По ее словам, Украине и Молдове необходимо будет предоставить членство, чтобы не допустить их попадания под влияние стран, которые не разделяют ценности блока.