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Глава Еврокомиссии призвала ЕС готовиться к возможной войне и вкладывать деньги в оружие

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз должен готовиться к возможной войне и инвестировать в оборону. Укрепление обороноспособности может также улучшить экономику и самого ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую цитирует DW.

"Тот, кто говорит и действует как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать", - заявила она в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

Фон дер Ляйен отметила важность продолжать поддержку Украины в условиях войны, а также укреплять обороноспособность Европейского союза. По ее мнению, следует больше инвестировать в оборону, если Европа хочет сохранить мир на континенте.

Политик также заявила о гибридных атаках России. Речь шла о провокациях на границе в Балтийском море, использовании мигрантов как рычагов влияния и попытках расколоть европейцев в соцсетях.

По словам президент Еврокомиссии, укрепление обороны ЕС также может положительно повлиять на экономику. В качестве примера она назвала инициативу Польши и Греции по созданию общей системы ПВО.

"Важно, чтобы с помощью миллиардов, которые мы инвестируем, также создавались хорошие рабочие места здесь, в Европе", - объяснила Урсула фон дер Ляйен.

 

 

Помощь Украине от ЕС

Европейский союз ввел 13 пакетов санкций против России с 24 февраля 2022 года. В настоящее время Брюссель работает над 14 пакетом.

Как известно, ЕС финансировал закупку оружия для Украины. В частности, были выделены средства для изготовления миллиона артиллерийских снарядов для Украины.

Кроме того, во время войны Украина стала ближе к вступлению в ЕС. Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе, а Совет ЕС рекомендовал начать переговоры о вступлении.

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