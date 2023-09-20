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Глава Еврокомиссии поражена прогрессом Украины на пути в ЕС

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она "поражена" прогрессом, которого достигла Украина в реализации реформ, необходимых для ее заявки на вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Урсулы фон дер Ляйен Bloomberg.

"Если они сохранят темп - а я вижу, что они абсолютно мотивированы - это будет решающий момент", - сказала она.

Ранее главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления 13 сентября в Европарламенте  призвала принять Украину в ЕС, назвав расширение эпохальным решением для блока из 27 стран.

"Будущее Украины - в нашем Союзе", - сказала она. Глава Еврокомиссии не исключила изменения договора ЕС, если это будет необходимо.

По информации Bloomberg, Урсула фон дер Ляйен заявила послам ЕС в сентябре, что блоку необходимо расширить свои границы, чтобы признать новые геополитические реалии. По ее словам, Украине и Молдове необходимо будет предоставить членство, чтобы не допустить их попадания под влияние стран, которые не разделяют ценности блока.

Напомним, дебаты о расширении будут доминировать в дискуссиях на высоком уровне внутри ЕС до конца года. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов принять новых членов к 2030 году.

Украина настаивает на том, чтобы ЕС согласился начать официальный процесс вступления к концу года.

 

Напомним, одним из прямых последствий российского вторжения стал рекордный рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны. В феврале 2023 года 87% поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 86% - в НАТО.

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