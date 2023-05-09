Глава Еврокомиссии назвала три ключевых элемента 11-го пакета санкций против России

Европейский Союз готовит 11-й пакет санкций против России за ее вторжение в Украину, который расширит существующие запреты и закроет возможности для обхода санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время брифинга в Киеве.

"Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы подорвать военную машину Путина и его доходы", - сказала вона.

По ее словам, 11-й пакет будет содержать три ключевых элемента: