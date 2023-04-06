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Глава дипломатии ЕС на следующей неделе посетит Китай

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава внешней политики Европейского союза Жозеп Боррель посетит Китай на следующей неделе.

Об этом заявил официальный представитель ЕС по иностранным делам Питер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Боррель посетит Китай с 13 по 15 апреля.

При этом Стано не сообщил никаких подробностей по поводу будущего визита в Поднебесную.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в настоящее время находятся в Китае, призывая Пекин использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь прекратить войну в Украине.

При этом премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Пекин на прошлой неделе.

Напомним, ранее СМИ начали распространять информацию о том, что Си Цзиньпин на переговорах с Макроном заявил о готовности пообщаться с Владимиром Зеленским.

Также глава КНР призвал как можно скорее начать мирные переговоры между Россией и Украиной.

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