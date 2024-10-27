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Глава Бундесбанка пришел в ярость от призывов России к международному сотрудничеству

Воскресенье 27 октября 2024 02:18
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Глава Бундесбанка пришел в ярость от призывов России к международному сотрудничеству Фото: Президент Бундесбанка Йоахим Нагель (скриншот с видео)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что призывы России к странам "Большой двадцатки" о необходимости сотрудничества являются насмешкой, учитывая ее вторжение в Украину в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы не должны забывать, с чего все это началось. Спад в Германии начался весной 2022 года. И мы все знаем причину, по которой это произошло весной 2022 года", — сказал Нагель в субботу в Вашингтоне.

"Меня сводит с ума, когда мне приходится слушать российского коллегу в формате G-20, который рассказывает мне, как важно международное сотрудничество. Это действительно неприемлемо", — сказал Нагель.

По его словам, сейчас это становится еще важнее, поскольку Германия решает проблемы, сдерживающие ее экономику.

"Мы знаем, что у нас есть структурные проблемы в Европе, теперь нам нужно найти умные способы — и есть умные способы — как преодолеть эти структурные проблемы", — добавил он.

Напомним, недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговоры Пекина о мире в Украине "не имеют смысла" потому, что "когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет увидеть конец конфликта, но, с другой стороны, позволяет своим компаниям предпринимать действия, которые на самом деле помогают Путину продолжать агрессию, это не имеет смысла".

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