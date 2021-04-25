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Глава британської MI6 назвав Росію країною, що "об'єктивно слабшає"

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація на сьогодні є країною, яка "об'єктивно слабшає". Це стосується економічного і демографічного плану.

Про це в інтерв'ю Sunday Times заявив глава британської розвідки MI6 Річард Мур.

"Росія - країна, що об'єктивно слабшає, в економічному і демографічному плані. Це дуже складний період", - зазначив Мур.

Він також прокоментував концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Зокрема, Лондон і Вашингтон попередили президента Володимира Путіна про наслідки вторгнення. На думку Мура, російська сторона не сумнівається в позиціях Британії і США з цього питання.

Крім того, Мур висловився щодо звинувачень Чехії щодо російських спецслужб, які Прага звинуватила в причетності до вибухів боєприпасів у Врбетиці в 2014 році.

"Коли ви бачите таку модель безрозсудної поведінки, то, звичайно, потім дивитеся на те, що відбувається навколо України і нас це турбує. Ось чому ми так тісно координуємо свої дії з нашими союзниками - щоб переконатися, що ми посилаємо Путіну чіткі сигнали", - підкреслив Мур.

Нагадаємо, попередній глава британської розвідки MI6 Алекс Янгер заявляв, що Росія увійшла в ряд ворогів, які вважають себе в стані "постійного протистояння" із Заходом.

Також повідомлялося, що британська розвідка набиратиме співробітників іноземного походження. Таке рішення було прийнято в рамках політики ослаблення вимог до прийому на службу.

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