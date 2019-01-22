Ягланд запросив українську делегацію в ПАРЄ на ексклюзивну зустріч

Фото: Турбйорн Ягланд (facebook.com/TJagland/photos)

Офіційно у запрошенні йдеться "про обмін думками"

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проведе окрему зустріч із генеральним секретарем РЄ Турбйорном Ягландом. Про це розповів народний депутат Григорій Логвинський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Нардеп уточнив, що офіційно у запрошенні йдеться "про обмін думками".

"Завтра він нас запросив на "поговорити". Це дивно, адже генеральний секретар раніше не дозволяв собі якихось особливих запрошень для української делегації. Буде цікаво послухати, якою буде тема розмови", - зауважив Логвинський.

Нагадаємо, адвокат Микола Полозов заявив, що на зимовій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Страсбурзі підніме питання про захоплених українських військовослужбовців і політв'язнів, утримуваних в РФ.

РБК-Україна писало, що віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв заявляв, що термінові дебати в Парламентській асамблеї Ради Європи з резолюцією щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці відбудуться 24 січня зранку у Страсбурзі.

Підкреслимо, що на 24 січня заплановані дебати: "Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу та загроза європейській безпеці".