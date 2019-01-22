ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ягланд запросив українську делегацію в ПАРЄ на ексклюзивну зустріч

Новини » Політика    22.01.2019 - 19:12
Ягланд запросив українську делегацію в ПАРЄ на ексклюзивну зустріч
Фото: Турбйорн Ягланд (facebook.com/TJagland/photos)

Офіційно у запрошенні йдеться "про обмін думками"

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проведе окрему зустріч із генеральним секретарем РЄ Турбйорном Ягландом. Про це розповів народний депутат Григорій Логвинський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Нардеп уточнив, що офіційно у запрошенні йдеться "про обмін думками".

"Завтра він нас запросив на "поговорити". Це дивно, адже генеральний секретар раніше не дозволяв собі якихось особливих запрошень для української делегації. Буде цікаво послухати, якою буде тема розмови", - зауважив Логвинський.

Нагадаємо, адвокат Микола Полозов заявив, що на зимовій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Страсбурзі підніме питання про захоплених українських військовослужбовців і політв'язнів, утримуваних в РФ.

РБК-Україна писало, що віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв заявляв, що термінові дебати в Парламентській асамблеї Ради Європи з резолюцією щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці відбудуться 24 січня зранку у Страсбурзі.

Підкреслимо, що на 24 січня заплановані дебати: "Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу та загроза європейській безпеці".

Україна в резолюції ПАРЄ вимагає звільнення моряків та політв'язнів РФ ПАРЄ внесла зміни у внутрішні правила, позбавивши українців місць у комітетах
Новини України Турбьерн ЯгландПАРЄУкраїна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся