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GivingCharityPass: 5 000 000 грн на благотворительность от WhiteBIT и Украинской ассоциации футбола

Вторник 07 мая 2024 12:28 promo
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GivingCharityPass: 5 000 000 грн на благотворительность от WhiteBIT и Украинской ассоциации футбола Фото: 5 000 000 грн на благотворительность от WhiteBIT и Украинской ассоциации футбола (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

WhiteBIT, официальный криптопартнер национальной сборной команды Украины по футболу, поддержал инициативу Украинской ассоциации футбола по оказанию благотворительной помощи в размере 5 млн грн для военных и спортсменов с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение WhiteBIT.

Благотворительный марафон прошел под хештегом #GivingCharityPass, в рамках которого еженедельно перечислялось денежное пособие на гражданские и военные нужды.

Сумма в размере 2 000 000 была передана благотворительному фонду "Хартия" на приобретение дронов в рамках сбора под названием "Сбор на поражение" в 13 бригаду оперативного назначения НГУ "Хартия".

Еще 1 500 000 грн было передано одному из военных спецподразделений на закупку планшетов и портативных зарядных станций EcoFlow. Это оборудование необходимо для сохранения связи и обеспечения комфорта в тяжелых условиях.

Также 1 500 000 грн получила Украинская ассоциация футбола людей с инвалидностью. Такая сумма обеспечит присутствие Мужской сборной Украины по футболу среди игроков с ампутированными концовками на Евро-2024 во Франции.

"WhiteBIT остается социально ответственной компанией и продолжает помогать украинским военным и поддерживать гуманитарные проекты. За два года полномасштабной войны компания передала на помощь украинской армии и гражданским более 415 000 000 гривен. Именно поэтому мы с радостью поддержали инициативу наших партнеров - Украинской ассоциации футбола. также верим в то, что футбол объединяет нацию, и этот спорт должен быть инклюзивным, поэтому имели честь способствовать поездке мужской сборной Украины по футболу среди игроков с ампутированными концовками на Евро-2024", - подчеркнул CEO и основатель WhiteBIT Владимир Носов.

По словам президента УАФ, Андрея Шевченко: "Одним из главных направлений деятельности УАФ является реализация социальных проектов и проектов по развитию футбола. Также ассоциация регулярно приобщается к кампаниям по сбору средств для военных. Я рад, что WhiteBIT, один из основных партнеров национальной сборной, присоединился к инициативе, поддержав мужскую сборную Украины по футболу среди игроков с ампутированными конечностями, а также перечислив средства на неотложные нужды военных.

#GivingCharityPass отразил дух единства, когда бизнесы и общественные организации объединяются ради общего дела и вносят значительные вклады в пользу украинских воинов и процветания национального спорта, приближая нашу победу и поддерживая спортивную отрасль.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено 520+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10 государственных валют.

Компания сотрудничает с Киево-Могилянской академией, МИД Украины, является партнером сборной Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT.

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