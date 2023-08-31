"Гитлера тоже боялись". Данилов упрекнул Германию из-за ракет Taurus

По его мнению, немецкие власти останавливает не недоверие к Украине, а страх разозлить Москву.

"Некоторые боятся разозлить Россию, что, на наш взгляд, абсолютно неправильно. Хочу напомнить, что некоторое время назад Гитлера тоже все боялись, и чем это закончилось, известно", - сказал Данилов.

Он упрекнул Германию, заявив, что страх политических лидеров опасен.

"Если вы боитесь, вы неизбежно проигрываете", - подчеркнул секретарь СНБО.

Ракеты Taurus

По данным западных СМИ, Украина попросила Германию предоставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus, имеющие радиус действия до 500 километров. Однако запрос был отклонен.

Немецкие СМИ сообщали, что Берлин якобы скоро может объявить о передаче Taurus, но сейчас продолжаются переговоры с США. Также, по информации издания Spiegel, Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

Тем временем в Бундестаге продолжают критиковать Шольца из-за отказа предоставить Украине дальнобойные ракеты.

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