РФ ударила по Трипольской ТЭС новейшими ракетами Х-69, - Defense Express

По полученной информации, дальность запуска российских ракет составляет около 400 километров. Этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69 в 300 км как очередной итерации Х-59МК2.

Использование Россией ракет Х-69

Это уже не первое использование данной ракеты для удара по Украине. В феврале этого года уже упоминалось, что РФ начала ими избивать по Украине, а единичные случаи использования были еще в 2023 году. Позже эта неофициальная информация была подтверждена благодаря публикации Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) об исследовании обломков Х-69.

Стоит отметить, что Х-69 является российской крылатой дозвуковой ракетой для самолетов тактической авиации. Ее запускают с самолетов Су-34 и Су-35. При этом она должна стать основной крылатой ракетой для Су-57.

Что известно о ракете

Имеющиеся до сих пор данные о ракете свидетельствовали о дальности до 290 км, однако на практике она оказалась больше. Вес боевой части декларировался в пределах 310 кг. Система наведения ракеты, по декларациям аналогична, как и Х-101 – спутниковая навигация с помехозащищенными антеннами "Комета-М", а также инерциальная. Ее главная особенность – возможность сверхнизкого полета на высоте в 20 метров, что ниже возможностей Х-101.

Интересно и то, что хотя ракета дозвуковая и имеет меньшую боевую часть, чем "гиперзвуковой" Х-47М2 "Кинжал", но использованием именно ее для удара по Трипольской ТЭС можно считать худшей ситуацией.

Чем опасна Х-69

Результат ее удара свидетельствуют о возможности ее проникновения мимо истощенной украинской противовоздушной обороны. Во-вторых, запуск ракеты с самолета нивелирует характерный признак масштабных ракетных атак, когда фиксируется взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К.

А запуск ее с Су-34 или Су-35 может свидетельствовать о более массовом характере из-за большего количества носителей. Но это возможно в случае, если в России наладят ее серийное производство.

Дальность применения ракеты в 400 км достаточно для поражения значительного количества объектов на территории Украины с самолетов тактической авиации, которые вполне могут приближаться к границе или к линии фронта на дальность 50-70 км.

Атака на Украину в ночь на 11 апреля

Этой ночью террористы в очередной раз прибегли к комбинированному удару против нашей страны. Основным направлением была Львовская область.

В общей сложности враг применил 82 средства воздушного нападения, среди которых десятки ракет и 40 ударных БпЛА.

Всего было уничтожено 57 воздушных целей:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

39 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

В том же числе во время массированной атаки террористы полностью разрушили Трипольскую ТЭС, расположенную в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.