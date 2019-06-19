Гіркін заперечує причетність сепаратистів до катастрофи MH17

Підозрюваний у причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році Ігор Гіркін ("Стрєлков") заперечує причетність сепаратистів до катастрофи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Так, у телефонній розмові з журналістом Associated Press Гіркін, який на момент катастрофи був міністром оборони "ДНР", заперечив причетність сепаратистів до збиття літака рейсу МН17.

Нагадаємо, у середу, 19 червня, Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 у 2014 році. Так, за даними JIT підозрюваними у катастрофі МН17 є голова розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, російський підполковник запасу Олег Пулатов та громадянин України Леонід Харченко.

Як писало РБК-Україна, поліція видасть міжнародні ордери на арешт підозрюваних у катастрофі літака рейсу МН17. За інформацією поліції, двоє підозрюваних знаходяться на території Росії.

Додамо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.