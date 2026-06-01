Гиперзвуковые ракеты РФ достанут до Лондона: в Норвегии заговорили о новой угрозе

Отмечается, что Россия сосредоточила большую часть своего ядерного арсенала в Северном Ледовитом океане. Страна-агрессор расширяет свой Северный флот, а российские подводные лодки все чаще фиксируют вблизи территориальных вод Альянса.

Основным очагом напряженности стал стратегически важный пролив между материковой Норвегией и архипелагом Шпицберген. Захват контроля над этим участком позволит Москве создать так называемую "бастионную оборону" вокруг собственных сил и обеспечит ее кораблям легкий доступ к Атлантическому океану.

Для Великобритании и других союзников это представляет прямую опасность, поскольку НАТО потеряет возможность отслеживать передвижения российских субмарин.

Гиперзвуковые ракеты "Циркон"

Потенциальную опасность представляют гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", которые способны нести ядерные боеголовки. Кроме того, Россия продолжает разработку подводного беспилотника-невидимки "Посейдон" с ядерной силовой установкой.

По словам главы норвежского Минобороны, если российские войска смогут контролировать северный пролив, радиус действия их гиперзвукового оружия охватит Лондон, Норвегию и Данию.

Издание пишет, что логика морской обороны НАТО заключается в блокировании узких проходов, через которые флот РФ может выйти в мировой океан.

Сейчас Альянс фактически держит под контролем два из трех таких путей: пролив Босфор в устье Черного моря и датские проливы, закрывающие выход из Балтийского моря. Третий, северный маршрут, остается зоной потенциальной эскалации.