Гіперкар PEUGEOT 9X8 HYBRID отримав досконалий дизайн

Щось набагато більше, ніж просто гоночний автомобіль: PEUGEOT 9X8 є легендарним об'єктом, революцією в естетиці та техніці, а також втіленням досконалого дизайну. Перед тим як він вирушить підкорювати траси перегонів на витривалість по всьому світу у 2022 році, шеф-дизайнер PEUGEOT Матіас Осан влаштував для нього фотосесію в обстановці архітектури бруталізму. Фотограф Агнешка Дорошевич, що спеціалізується на зйомках суперкарів та світу моди, постаралася максимально ефектно сфотографувати гру світла та контраст із грубими бетонними поверхнями. Її знімки стали метафорою 24 годин Ле-Мана – культових перегонів, протягом довгих годин яких темрява змінює світло.

Створюючи новий 9X8 Hybrid, команда дизайнерів PEUGEOT пішла ва-банк. Цей автомобіль був наділений усіма сучасними дизайнерськими особливостями, характерними для бренду: котяча грація, плавні лінії, що посилюються спортивними акцентами, елегантні та м'язисті колісні арки, а також фірмові світлові елементи у вигляді "кігтів лева". Обтічні та елегантні форми PEUGEOT 9X8 пробуджують емоції та втілюють швидкість.

ДОСКОНАЛІСТЬ

Створення гоночного автомобіля – заповітна мрія кожного автомобільного дизайнера. Однак досі шанси втілити цю мрію в життя досягали нуля: замість стилю та ідентичності бренду на перше місце неминуче виходили прагнення максимальних динамічних характеристик, внаслідок чого сучасні гоночні боліди практично не відрізняються один від одного. Внесок дизайнерів при цьому обмежувався незначними деталями та гоночною лівреєю.

Але створюючи гіперкар PEUGEOT 9X8 Hybrid, інженери та дизайнери налагодили безпрецедентно тісне співробітництво, щоб втілити в цьому гоночному автомобілі однаково як технології, так і стиль. "Ще ніколи ми не працювали в тісному зв'язку один з одним, – каже шеф-дизайнер PEUGEOT Матіас Осанн. – Ми постійно контактували з командою підрозділу PEUGEOT Sport, максимально активно співпрацюючи з ними".

"Щоб визначити стилістику нашого майбутнього гоночного автомобіля, ми оголосили конкурс серед дизайнерів. Ми отримали безліч заявок – цей проект викликав величезний ентузіазм, адже потенційно наш витвір вийде на одну стартову решітку з іншими легендарними марками, щоб поборотися з ними у найбільш культових перегонах світу".

ЛЕВ

Успіхи PEUGEOT в автоспорті насамперед пов'язані з приголомшливим проектним центром компанії та неймовірним акселератором інновацій. Перед фахівцями всіх професій автомобільний спорт ставить нові завдання, що змушують виявляти все більш оригінальні та творчі підходи.

Будучи квінтесенцією дизайну PEUGEOT і джерелом натхнення для майбутніх моделей, гіперкар 9X8 Hybrid органічно доповнює решту модельного ряду бренду, включаючи абсолютно новий PEUGEOT 308. Саме на PEUGEOT 9X8 дебютувала нова емблема у вигляді голови лева, представлена на початку 2021 року - а потім прикрасивши новий PEUGEOT 308.

"Технології PEUGEOT 9X8 повністю створені підрозділом PEUGEOT Sport, і ми хотіли відобразити це у нашому дизайні. Не йдучи ні на які компроміси в динаміці, ми хотіли наділити наш болід унікальним характером, зберігши обтічний силует, який значно відрізняється від геометричних прототипів для гонок на витривалість минулого покоління", – пояснює Матіас Осанн.

Ще одним яскравим проявом професіоналізму та бездоганного смаку дизайнерів PEUGEOT став кокпіт 9X8, заснований на фірмовій концепції організації водійського місця i-Cockpit. Як і при дизайні серійних моделей, ретельність, з якою розроблявся інтер'єр, можна порівняти лише з найвищим рівнем вимог, що пред'являються до дизайну кузова - адже як пілот, так і фанати біля екранів повинні з першого погляду безпомилково розуміти: вони знаходяться в автомобілі PEUGEOT. Зрозуміло, весь кокпіт PEUGEOT 9X8 був створений з урахуванням максимальної ергономічності та зручності для пілота.

ПРОРИВ

Спостерігачі та фахівці одностайно сходяться на думці: PEUGEOT 9X8 фундаментально відрізняється від гоночних автомобілів минулих поколінь. Він знаменує собою настання нової епохи. "9X8 відкриває нову сторінку історії автоспорту, – заявили майбутні пілоти, вперше побачивши болід. – Історія розділиться на "до" та "після" PEUGEOT 9X8, і нам дуже пощастило взяти участь у цьому проекті".

"На стінах дизайн-студії, в якій створювався PEUGEOT 9X8, ми розмістили три ключові слова: культовий, економічний, емоційний, – каже Матіас Осанн. – Тому всі учасники нашої команди – над якими б завданнями вони працювали в рамках процесу створення – завжди пам'ятали про ці ідеї. Я намагався якнайчастіше нагадувати всім про ідею культовості, тому що я хотів, щоб наш автомобіль не тільки вийшов миттєво пізнаваним, але й знаменував собою прорив, фундаментальну зміну поколінь".

НІЯКОГО АНТИКРИЛА

Найяскравішою особливістю нового боліду, що якнайкраще відображає його характер, стала відсутність заднього антикрила, що надає автомобілю настільки унікальну форму.

Заднє антикрило вперше з'явилося на гоночних болідах в Ле-Мані в 1967 році, ставши відтоді абсолютним стандартом. З 1971 року – вже понад 50 років – першим фінішну межу не перетинав жоден автомобіль без антикрила. І це вкотре свідчить про сміливість та винахідливість дизайнерів та інженерів PEUGEOT.

При створенні PEUGEOT 9X8 величезна робота була зроблена над конструкцією його задньої частини. На основі первісного ескізу кілька витягнутого автомобіля була створена злегка загострена кабіна, а також унікальна задня частина, яку ми бачимо сьогодні над задніми колесами.

ЕЛЕКТРИКА

Компанія PEUGEOT вже перемагала в Ле-Мані з двома болідами двох різних поколінь: 905 з бензиновим V10 у 1992 та 1993 роках, а також 908 з двигуном V12 HDi-FAP у 2009 році. І тепер PEUGEOT 9X8 з новими технологіями знову проголошує настання нової ери. "Регламент гонок на витривалість дозволяє нам продемонструвати досвід та знання PEUGEOT у галузі повністю електричних систем приводу", – пояснює технічний директор проекту Олів'є Янсоні.

Система повного приводу PEUGEOT 9X8, заснована на гібридній силовій установці, схожа на рішення для інших моделей PEUGEOT, включаючи PEUGEOT 3008 або PEUGEOT 508. Вона поєднує в собі бензиновий двигун V6 бітурбо з робочим об'ємом 2,6 літра і потужністю 50 л .с.) на задній осі, а також електричний мотор-генератор потужністю 200 кВт (270 л.с.), що обертає передні колеса.

Олів'є Янсон заявив: "Презентуючи 9X8, PEUGEOT відкриває нову сторінку історії гібридних спорткарів. Динаміка стає більш електризуючою і стійкішою, не змушуючи при цьому йти на компроміси щодо конкурентоспроможності".

"Ми хотіли відобразити цей технологічний та культурний перехід за допомогою нового фірмового кольору, який ми назвали "Кріптоніт", – додає Матіас Осан. – Ми вже представили його незадовго до презентації гіперкара 9X8 Hybrid на новій серійній моделі, також оснащеній гібридною силовою установкою - 508 PSE (Peugeot Sport Engineering). Крім кольору, ці моделі також поєднує безліч технологічних рішень. За кілька тижнів вони перенесли бренд PEUGEOT в епоху електричної динаміки".

ВІРТУАЛЬНИЙ СВІТ

Команда дизайнерів PEUGEOT також використовувала у роботі надсучасні технології. "Але не лише їх, – пояснює Матіас Осан. – Робота дизайнерів передбачає чергування проектів та 3D-інструментів, щоб включити у процес етапи візуалізації у віртуальній реальності".

Для створення об'ємних моделей дизайнери використали комп'ютерні інструменти 3D-моделювання. Ці технології також дозволяють легко обмінюватися файлами між групами інженерів. Після того, як усі 3D-моделі були створені, настав етап віртуальної реальності – свого роду презентація.

"Важливою подією стала демонстрація повністю готового PEUGEOT 9X8 нашій команді інженерів за допомогою шолома віртуальної реальності. Наш технічний директор Олів'є Янсоні кілька разів обійшов навколо автомобіля зі шоломом на голові. Його інтерес зіграв вирішальну роль".

ТЕМРЯВА

"У нашій команді PEUGEOT Design є фанати 24 години Ле-Мана. Вони були на цій гонці як глядачі і знають, що в темряві на трасі в автомобілів дуже мало відмітних ознак. Деякі з них можна впізнати за звуком двигуна, але їхня візуальна присутність у багатьох місцях обмежується лише яскравими лініями, що зникають у ночі".

"Щоб зробити PEUGEOT 9X8 несхожим на жодний інший автомобіль і гарантувати йому впізнаваність як вдень, так і вночі, при його створенні ми додали в силует компоненти, що світяться. Для елементів освітлення очевидним вибором стали потрійні "кігті лева", що використовуються на всіх наших серійних моделях. З фарами 9X8 Hypercar проблем не виникло, а ось задні ліхтарі вимагали значних зусиль. У результаті ми інтегрували "сліди від трьох пазурів" в окремі композитні елементи, передбачивши між ними отвори для виходу повітря. І нам уже не терпиться побачити, як вони будуть виглядати на трасі".

Отримавши запрошення провести фотосесію PEUGEOT 9X8, Агнешка Дорошевич одразу ж побачила у світлових елементах нового боліда величезний потенціал: "Ми постаралися зробити так, щоби фотосесія тривала весь день – і навіть далеко за північ. Мені вдалося досягти у своїх фотографіях ідеального втілення 24 години Ле-Мана. Денне світло, штучне освітлення і яскраве світло фар поєднуються з ефектним малюнком "кігтів лева". Ми, звичайно, були зовсім не в Ле-Мані, але атмосферу загалом нам вдалося передати".