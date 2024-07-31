Гимнаст Ковтун остановился в шаге от медалей Олимпийских игр-2024

Украинец Илья Ковтун финишировал четвертым в личном многоборье на Олимпиаде. Индивидуальные соревнования выиграл японец Шинносуке Ока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Японский гимнаст занял первое место после выступлений в шести элементах программы – свободные упражнения, опорный скачок, конь, кольца, параллельные брусья и перекладина. Итоговый результат Оки составил 86.832 балла.
Основой выступления японца на "золото" стал взвешенный подход к каждому снаряду. Фактически Ока плохо проявил себя только на кольцах (13.866). В свою очередь в пяти других элементах он показал от 14.300 баллов.
Вместе с японским гимнастом на подиум поднялся дуэт китайцев. Чжан Бохен набрал 86.599 баллов, а его соотечественник Сяо Жотен – 86.634. Последний выбил из тройки призеров украинца Ковтуна.
Он претендовал на медаль на протяжении всех соревнований, но посредственные выступления на кольцах (13.333 пункта) и перекладине (13.833) лишили шансов на награду. Еще один украинец – Олег Верняев – завершил многоборье на 8-й позиции.
Олимпиада-2024, спортивная гимнастика, личное многоборье, мужчины:
...4. Илья Ковтун (Украина) – 86.165
...8. Олег Верняев (Украина) – 84.399
К слову, ранее подвели итоги соревнований 30 июля на Олимпиаде-2024.
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