Хили обсудит в США с главой Пентагона мирные предложения Европы по Украине

Министр обороны Великобритании Джон Хили совершит двухдневный визит в столицу США Вашингтон. Он планирует встретиться с главой Пентагона Питом Хегсетом для обсуждения вопроса помощи Украине, и мирные предложения европейских государств.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Guardian .

Официальные лица рассказали британскому изданию, что американский министр ознакомится с новыми мирными предложениями, обсужденными в Лондоне европейскими лидерами в воскресенье на саммите.

Вместе с тем не ясно, будет ли Хили настаивать на возобновлении военной помощи со стороны США для Украины.

Перед тем, как начать визит в Вашингтон, глава Минобороны Британии заявил, что после встреч на прошлой неделе премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер "четко заявил, что мы будем продолжать наш диалог с друзьями и союзниками, чтобы обеспечить путь к прочному миру в Украине"

Британский и американский чиновники должны встретиться в четверг.

Главы Минобороны Великобритании и США обсудят "план мира" в Украине

В понедельник днем Стармер в разговоре с британскими депутатами заявил, что не ожидает, что США сократят военную помощь Украине. Однако ночью стало известно, что президент США Дональд Трамп пошел на такой шаг после встречи в Белом доме, на которой, среди других высокопоставленных чиновников администрации, также присутствовал Хегсет.

Источники в Минобороны Великобритании рассказали The Guardian, что поездка Хили была организована в прошлый вторник, и поэтому не была ответом на текущие события относительно решения Вашингтона о "паузе" в помощи Украине.

На прошлой неделе американские и британские чиновники обсуждали заявление Лондона об увеличении военных расходов до 2,5% ВВП до 2027 года путем сокращения бюджета помощи.

В информационных записках Минобороны Великобритании говорится, что Хили и Хегсет "обсудят план мира в Украине, над которым работают США, Великобритания и Франция".

Кроме того, состоятся беседы по другим вопросам взаимной обороны, включая борьбу с "Исламским государством" на Ближнем Востоке.

Разговор Стармера и Трампа, план о мире

Лондон и Париж хотят, чтобы Вашингтон оказал поддержку мирным предложениям Украины, которые Стармер разрабатывает вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими европейскими лидерами.

Западные СМИ отмечают, что в прошлый четверг Стармеру во время встречи в Белом доме с Трампом не удалось убедить президента США.

Но два лидера оставались в тесном контакте в течение выходных. Кроме того, на Даунинг-стрит сообщили, что британский премьер-министр снова разговаривал с американским президентом в понедельник вечером.

Детали их крайнего разговора неизвестны, но представитель Стармера рассказал, что сообщение премьера его кабинету во вторник утром согласуется с тем, что он сказал Трампу. Глава правительства Британии заявил своим министрам, что Штаты являются "незаменимым" союзником, и что "все" присоединились к плану прочного мира.

Стармер также разговаривал с Зеленским во вторник, выступая посредником между лидерами Украины и США, которые, как считается, не общались напрямую после ссоры в прошлую пятницу.

Стороны также обсудили мирные предложения, озвученные Зеленским. Ранее во вторник президент Украины призвал к "перемирию в небе", включая "запрет на ракеты, беспилотники дальнего радиуса действия, бомбы на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру", а также к прекращению огня на море, "если Россия сделает то же самое".

Также отмечается, что Стармер не будет присутствовать на специальном саммите лидеров ЕС в четверг, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, хотя Зеленского пригласили на мероприятие.

4 марта во время разговора Стармер проинформировал Зеленского о дискуссии, которую он имел накануне с Трампом.

Добавим, вчера президент Зеленский заявил, что Украина и Европа в ближайшее время подготовят план для устойчивого мира.