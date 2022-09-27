Гигант из США "Emerson" решил продать свой российский бизнес

Компания Emerson, являющаяся мировым лидером в сфере промышленной автоматизации, решила продать свой бизнес в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу компании.

"27 сентября было заключено соглашение о продаже российского бизнеса компании Emerson, включая дочернюю производственную компанию Metran и компанию Emerson LLC, которая занималась организацией продаж и обслуживанием Metran в России, местному управлению" - говорится в сообщении.

Еще в мае 2022 года руководство компании сообщило о выходе из российского бизнеса и изучении стратегических вариантов продаж.

В 2021 финансовом году на рынок РФ приходилось примерно 1,5% от общего объема продаж компании.