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Гигант из США "Emerson" решил продать свой российский бизнес

Фото: Гигант из США "Emerson" решил продать свой российский бизнес (facebook.com/EmersonCorporate)
Автор: Дмитрий Браславский

Компания Emerson, являющаяся мировым лидером в сфере промышленной автоматизации, решила продать свой бизнес в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу компании.

"27 сентября было заключено соглашение о продаже российского бизнеса компании Emerson, включая дочернюю производственную компанию Metran и компанию Emerson LLC, которая занималась организацией продаж и обслуживанием Metran в России, местному управлению" - говорится в сообщении.

Еще в мае 2022 года руководство компании сообщило о выходе из российского бизнеса и изучении стратегических вариантов продаж.

В 2021 финансовом году на рынок РФ приходилось примерно 1,5% от общего объема продаж компании.

Напомним, что концерн Veolia призывают уйти из Украины, пока компания не прекратит бизнес в России.

Также крупнейшие протезные компании закрывают бизнес в РФ из-за войны с Украиной.

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