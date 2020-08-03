Гігабітний Інтернет по акції від провайдера Мережа Ланет в Києві

Швидкісний Інтернет допомагає зробити життя в мережі насиченим та по-справжньому яскравим. Улюблені фільми та програми, зустрічі з рідними та друзями, цікаві майстер-класи, тренінги чи семінари — все це стає доступним в один клік з безперебійним доступом до Всесвітньої мережі. З огляду на це, люди дедалі більше уваги приділяють вибору інтернет-провайдера, який забезпечить надійне інтернет-з'єднання та стабільно високу швидкість передачі даних. Зробити вибір складно, адже усі провайдери Інтернету наввипередки пропонують привабливі умови, гарантують високу швидкість Інтернету та вражають різноманіттям акційних пропозицій. Як обрати серед десятків компаній, якщо обіцянки та тарифи провайдерів Інтернету майже не відрізняються? Відповідь проста — обирайте найкращих!

Мережа Ланет — лідер швидкісного Інтернету в Україні

Протягом багатьох років провайдер Мережа Ланет впевнено зберігає першість на ринку телекомунікаційних послуг в Україні. Інтернет-провайдер залишається лідером швидкісного Інтернету та незмінно входить у ТОП кращих операторів країни. Міжнародні speed-тести nPerf та Ookla виводять Мережу Ланет на перші місця рейтингів за показниками швидкості передачі даних. За численні роки роботи компанія завоювала прихильність мільйонів українців, адже гарантує абонентам:

безкомпромісну якість та доступну ціну;

необмежений трафік;

безперебійний доступ та дійсно високу швидкість;

великий вибір тарифів Інтернет та ТБ;

професійну сервісну підтримку без перерв та вихідних;

швидке та просте підключення без потреби купувати дороге устаткування.

З Мережею Ланет користування Інтернетом стане ще приємнішим, адже ви назавжди забудете про тривале завантаження фільмів та інших сторінок незалежно від кількості користувачів у вашому домі та погодних умов за вікном.

Сплачуй 199 грн та користуйся гігабітним Інтернетом до кінця року!

З кожним роком акцій інтернет-провайдерів домашніх мереж стає дедалі більше, тож вразити користувачів вигідними умовами значно складніше. Серед десятків пропозицій вирізняється акційний тариф GigaLite від Мережі Ланет, з яким користувач отримує можливість користуватися гігабітним Інтернетом до кінця 2020 року всього за 199 грн!

Сплативши одноразово 199 грн, ви отримаєте:

Інтернет зі швидкістю до 1000 Мбіт/с до кінця 2020-го року. 100% кешбек у розмірі першого платежу на бонусний рахунок в Ланет.TV, який можна використати для оплати послуг у сервісі.

Акція доступна для нових абонентів, а також користувачів, які не користувалися послугами інтернет-провайдера більше 90 днів до моменту її початку. Пропозиція лімітована: щодня акційне підключення можуть здійснити лише 100 абонентів, тож не зволікайте, телефонуйте або залишайте заявку на сайті, аби вже сьогодні отримати безкоштовне підключення та насолоджуватися численними перевагами гігабітного Інтернету! Акція діє до 24.08.2020.

Контакти:

info@lanet.ua

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