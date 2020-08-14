Гнучкі умови реструктуризації боргу: "Чернігівгаз Збут" допомагає клієнтам подолати кризу

Фото: газ (Віталій Носач/РБК-Україна)

До списку боржників потрапили понад 285 тисяч родин у Чернігівській області

Фінансова криза, що виникла внаслідок тривалого карантину, призвела до росту обсягів неплатежів за отримані послуги газопостачання у Чернігівській області. Так, більш ніж 285 тисяч родин потрапили до списків боржників.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ми розуміємо, що переважна більшість людей у цьому списку - це не злісні неплатники, а люди, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тож, ми пропонуємо нашим клієнтам гнучку систему реструктуризації заборгованості. Торік нею скористалися 228 домогосподарств, на суму понад 1,2 мільйона гривень, цьогоріч сума погашень боргів скромніша - 209 тисяч гривень", - зазначає директор ТОВ Іван Луста.

У компанії запевняють, що укласти договір реструктуризації нескладно. Для цього власник житла має звернутися до "Чернігівгаз Збуту" з відповідною заявою. У Чернігові такі заяви приймаються в головному офісі, у районах документи приймають уповноважені представники. Перелік усіх точок контакту та час їх роботи можна знайти на сайті компанії.

Для того щоб взяти участь у програмі реструктуризації, споживачу необхідно надати наступний пакет документів:

свідоцтво про право власності на житло;

довідка про склад сім’ї;

паспорт;

ІПН (індивідуальний податковий номер).

Якщо житло неприватизоване, то замість свідоцтва про право власності потрібно надати копію особового рахунку з ЖЕКу.

"Очевидно, серед причин невеликої кількості цьогорічних реструктуризацій - необхідність одразу сплатити 50 % суми заборгованості. Ми розуміємо, що для деяких категорій наших споживачів навіть це - непідйомні гроші. Тож, ми йдемо назустріч клієнтам і, залежно від ситуації, пропонуємо сплатити від 30% до 50% боргу, що значно полегшить разове фінансове навантаження на родину", - додає керівник "Чернігівгаз Збуту" Іван Луста.

У компанії нагадали, що за кілька місяців стартує опалювальний сезон і всім, хто планує оформлювати субсидію, необхідно розрахуватися з боргами або оформити угоду на їх погашення частинами.