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У ДІАМ введуть експериментальний порядок проведення конкурсів на високі посади, - Чернишов

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 16:27
У ДІАМ введуть експериментальний порядок проведення конкурсів на високі посади, - Чернишов Фото: міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) починає співпрацю з однією з провідних міжнародних організацій International Development Law Organization - IDLO. Партнери будуть супроводжувати проєкт, що передбачає новий порядок проведення конкурсів на посади ДІАМ, а також сприятимуть реформуванню містобудівної галузі в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

"Причиною ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) була велика кількість скарг на систему через її корумпованість. Тож головне завдання керівництва ДІАМ наразі - забезпечити новостворений орган співробітниками з нульовою толерантністю до корупції та високим професіоналізмом. Реформа містобудівної сфери триває, і я дякую міжнародним експертам за партнерство. Переконаний, це дасть високі результати", - наголосив Олексій Чернишов.

У межах співпраці ДІАМ із міжнародною організацією заплановане втілення експериментального порядку проведення конкурсів на посади керівників департаментів інспекції. Крім звичного тестування на знання законодавства та співбесіди, порядок передбачає, що кандидати додатково проходитимуть тестування на логічне, вербальне, абстрактне мислення та перевірку на доброчесність. Йдеться про конкурси на посади категорії Б.

"Ми продовжуємо працювати над формуванням 100% штату співробітників ДІАМ. Один із найважливіших етапів - призначення на посади керівників департаментів інспекції. Аби відібрати найпрофесійніші кадри, було розроблено спеціальний порядок проведення конкурсів, що передбачає додаткові тестування. Як тільки Уряд ухвалить відповідну постанову, експериментальний порядок буде запроваджено. Наші партнери - International Development Law Organization - будуть супроводжувати цей напрям. Нововведення дозволять відібрати доброчесних фахівців. Відтак ДІАМ стане першим органом виконавчої влади в Україні, в якому керівників департаментів відбиратимуть за такою ретельною процедурою", - зазначив голова Державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос.

Зауважимо, також міжнародні партнери сприятимуть у розробці законопроєктів, нормативно-правових актів, аналізу та систематизації процесів для надання якісних послуг громадянам у сфері містобудування тощо.

Нагадаємо, раніше міністр Олексій Чернишов зазначив, що реформа містобудівної галузі базується на трьох основних принципах - децентралізації, цифровізації та відповідальності.

Як повідомлялось, раніше Олексій Чернишов заявляв, що на відміну від ДАБІ у ДІАМ відсутній людський фактор.

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Олексій Чернишов
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