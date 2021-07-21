За результатами обшуків в КП "Інженерний центр" ДФС встановила схему розкрадання коштів на ремонтах київських лікарень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДФС в Facebook.
Співробітники ГУ ДФС у м. Києві в межах досудового розслідування кримінального провадження викрили декілька підприємств в ухиленні від сплати податків.
Податкова міліція провела обшуки в КП “Інженерний центр” та КП "Житлоінвестбуд-УКБ". За результатами обшуків в КП “Інженерний центр” виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують взаємовідносини з підприємствами, які залучалися для виконання ремонтних робіт в тому числі приміщень медичних закладів м. Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено афілійовану особу яка має безпосередній вплив на розподіл бюджетних коштів КП “Інженерний центр” та КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Також встановлено ряд підконтрольних СЗД за допомогою яких здійснювалося розкрадання бюджетних коштів.
Підприємства - генпідрядники, своєю чергою, отримавши грошові кошти від комунальних підприємств документально залучали підприємства з ознаками фіктивності з метою завищення вартості виконаних робіт та заниження сплати податків.
"Правоохоронці встановили, що в період 2020 року службові особи одного із товариств - субпідрядників, під час виконання робіт на замовлення генпідрядника, здійснювали фінансово-господарські відносини з підприємствами з ознаками фіктивності. Такими діями правопорушники здійснили умисне ухилення від сплати податків, а саме занизили податок на додану вартість на суму понад 12 млн грн," - зазначив голова ДФС Вадим Мельник.
Як повідомлялося, раніше голова фіскальної служби України Вадим Мельник розповів про результати роботи ДФС за перші півроку 2021 року. Він також назвав найрезонансніші справи за цей час.