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ДФС по телефону зможе надати інформацію про ціну на розмитнення "євроблях"

Новини » Суспільство    13.02.2019 - 18:00
ДФС по телефону зможе надати інформацію про ціну на розмитнення "євроблях"
Ілюстративне фото (facebook.com/SFSofUkraine)

ДФС запустила багатоканальну телефонну "гарячу лінію"

Державна фіскальна служба (ДФС) відкрила телефонну "гарячу лінію" щодо цінової інформації на автомобілі з іноземною реєстрацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

Повідомляється, що ДФС запустила багатоканальну телефонну "гарячу лінію" щодо цінової інформації на авто, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

У ДФС зазначили, що для отримання телефонної консультації необхідно надати VIN-код автомобіля і календарний рік випуску.

Сall-центр працює щоденно з 9:00 до 21:00.

Нагадаємо, підрозділи Київської міської митниці Державної фіскальної служби 20, 21 і 22 лютого 2019 року будуть працювати до 24 годин. 00 хв. В даний час ці підрозділи працюють до 22 години 00 хв.

Закони про розмитнення авто на іноземних номерах №8487 і №8488 набрали чинності 25 листопада 2018 року.

22 лютого 2019 року закінчується термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автомобілів будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.

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